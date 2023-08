A família do compositor judeu Leonard Bernstein defendeu, esta quarta-feira, a polémica decisão do ator Bradley Cooper de usar uma prótese nasal para interpretar o lendário maestro no seu novo filme.

O ator nomeado aos Óscares, que também realizou e escreveu "Maestro", o seu novo filme no qual interpreta Bernstein, gerou controvérsia esta semana com o lançamento oúblico do trailer da produção, que será lançada na plataforma de streaming Netflix em dezembro.

O motivo é que Cooper usa um nariz falso proeminente, o que é criticado por alimentar estereótipos sobre judeus e que os críticos chamaram de "Jewface", em referência a uma prática antiga conhecida como "Blackface", na qual atores brancos escureciam o rosto para interpretar papéis de homens negros.

No entanto, os três filhos do compositor de "West Side Story" defenderam o ator na rede social X, antigo Twitter.

Eles afirmam estar "totalmente de acordo" com a decisão de Cooper "de usar artifícios para aumentar a semelhança" com o seu pai.

"É verdade que Leonard Bernstein tinha um nariz bonito e proeminente", reagiram Jamie, Alexander e Nina Bernstein. "Também temos a certeza de que o nosso pai não teria problema com isso", acrescentaram.

Filho de imigrantes judeus ucranianos, Bernstein faleceu em 1990, mas continua a ser um dos compositores e maestros mais conhecidos de todos os tempos.

Ele regeu a Orquestra Filarmónica de Nova Iorque e é conhecido por compor "West Side Story", um dos grandes sucessos da Broadway.

Com "Maestro", Bradley Cooper, protagonista de filmes como "Assim Nasce Uma Estrela" ou a saga "A Ressaca", aborda a relação conturbada entre Bernstein e a sua esposa, Felicia Montealegre, interpretada por Carey Mulligan.

Nas redes sociais, os filhos de Bernstein deram os parabéns a Cooper pelo seu "profundo empenho".

"Parte o nosso coração ver representações equivocadas ou mal entendidas sobre os seus esforços", acrescentaram.

"Maestro" será lançado na Netflix a 20 de dezembro, depois de uma curta passagem pelos cinemas para se qualificar para a temporada de prémios dos Óscares.

Por agora, o trailer apenas está disponível legendado pela Netflix Brasil.