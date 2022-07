Bruce Willis regressou ao icónico “Nakatomi Plaza”, o arranha-céus do seu clássico "Die Hard", de 1988, um momento que está a emocionar os fãs desde sexta-feira.

Na verdade, o edifício no centro da ação de "Assalto ao Arranha-Céus" invadido por grupo de terroristas chama-se Fox Plaza, em Century City, no centro de Los Angeles.

O breve vídeo partilhado pela esposa do ator mostra-o 34 anos depois no topo do edifício a olhar o horizonte, seguido de uma montagem com imagens a preto e branco como o polícia John McClane, acompanhadas do tema “Ode to Joy”.

A 30 de março, as redes sociais de Bruce Willis anunciaram o fim da sua carreira por ter sido diagnosticado com afasia.

Este distúrbio da comunicação adquirido interfere na capacidade de processamento da linguagem, sem afetar a inteligência. Prejudica a fala e a compreensão de outras pessoas e, em muitos casos, também compromete a leitura e a escrita. A causa mais comum é um acidente vascular cerebral.