Foi lançado esta quinta-feira o trailer de "Uncharted" e os primeiros segundos até têm uma "inside joke": Mark Wahlberg pergunta a Tom Holland se ele não é "novo demais para barman" e este retribui com um "és velho demais para bailes de finalistas".

É que Hollywood anda a prometer a adaptação ao cinema do videojogo há tanto tempo que Mark Wahlberg chegou a estar comprometido durante vários anos a partir de 2009 para ser o popular protagonista Nathan Drake.

Agora com 50 anos, o ator reconheceu publicamente que o "relógio biológico" já estava a avançar rapidamente naquela altura e quando o projeto finalmente se concretizou, acabou por ficar com o papel de Victor “Sully” Sullivan, caçador de tesouros e homem de negócios que se torna amigo, mentor e figura paternal de Nathan Drake.

No seu "lugar" como icónico caçador de tesouros surge Tom Holland com os seus 25 anos (24 durante a rodagem), apresentado no filme ainda como um "jovem desenrascado"na sua primeira caça ao tesouro com “Sully”.

Ainda com Sophia Ali, Tati Gabrielle e Antonio Banderas, "Uncharted" foi uma das produções de Hollywood afetadas pela pandemia e se não existirem mais imprevistos, a estreia exclusiva nos cinemas será a 10 de fevereiro de 2022.

VEJA O TRAILER.