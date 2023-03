"John Wick: Capítulo 4" foi o filme mais visto este fim de semana em todos os 71 países onde estreou este fim de semana.

Após receber excelentes críticas e conseguir uma classificação perto do máximo dos espectadores nos inquéritos à saída das salas, o quarto capítulo da saga com Keanu Reeves arrecadou 73,5 milhões de dólares nos EUA e mais 64 milhões a nível internacional, para um total de 137,5 milhões.

Os valores são um recorde para a saga: as previsões iam dos 56 aos 70 milhões nos EUA e 100 a 115 milhões a nível mundial.

Na carreira de Keanu Reeves, também é um segundo lugar nas melhores estreias, depois dos 91,7 milhões "Matrix Reloaded" nos EUA em 2003 e dos 201,4 milhões a nível mundial de "Matrix Revolutions" no mesmo ano (valores não atualizados à inflação).

De acordo com o estúdio Lionsgate, apenas nove sagas nos últimos 40 anos conseguiram recordes de bilheteira ao quarto filme e dessas nove, apenas cinco viram cada filme subir nas bilheteiras em relação ao anterior (ou seja, o quarto filme teve mais sucesso do que o terceiro, o terceiro mais do que o segundo e o segundo mais do que o primeiro).

A previsão é que o quarto filme vá bater os totais de receitas da saga nos EUA e a nível global, refletindo o impacto crescente da mitologia, que começou quando o assassino reformado de Keanu Reeves era forçado a regressar ao ativo após mafiosos lhe roubarem o carro e matarem o cachorro que a falecida esposa lhe dera de presente.

"John Wick" começou com 14,4 milhões de dólares nas bilheteiras americanas em outubro de 2014, terminando com 43 milhões, e 86 milhões a nível mundial.

A seguir, "John Wick 2" já abriu no mercado americano com 30,4 milhões em fevereiro de 2017 e terminou com 92 milhões, para um total global de 174,3 milhões, refletindo o fenómeno que aconteceu com o primeiro filme, que foi verdadeiramente descoberto pelos fãs no mercado de vídeo.

"John Wick 3: Implacável" chegou ainda mais longe, começando com 56,8 milhões em maio de 2019 antes de chegar aos 171 milhões nos EUA e 328 milhões a nível mundial.

Em Portugal, "John Wick: Capítulo 4" foi visto por 54.247 espectadores no fim de semana de estreia (de quinta-feira a domingo, mas incluindo sessões especais pagas na quarta-feira), muito à frente do filme em segundo lugar, "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – A Aldeia dos Ferreiros", com 11.385 espectadores.

Também no nosso país é um recorde para a saga: "John Wick 3 - Implacável" começou com 43.302 espectadores em maio de 2019, antes de sair dos cinemas com mais de 153 mil.

