A Disney divulgou o novo trailer do seu próximo filme de animação, "Encanto", que terá estreia exclusiva nos cinemas portugueses a 25 de novembro, tanto na versão dobrada como legendada.

Com realização de Byron Howard e Jared Bush, a dupla do celebrado "Zootrópolis", um dos grandes destaques é a presença de canções inéditas de Lin-Manuel Miranda ("Hamilton", "Vaiana").

O comunicado do estúdio destaca que a história anda à volta de "uma família extraordinária, os Madrigais, que vivem escondidos numa casa mágica nas montanhas da Colômbia, numa cidade vibrante, um lugar maravilhoso e encantador chamado Encanto".

Aqui, a protagonista Mirabel, uma rapariga comum de 15 anos, luta para encontrar o seu lugar na família, já que a magia de Encanto abençoou todas as crianças da família com um dom único, desde uma superforça até ao poder de curar... todas as crianças exceto ela.

Tudo muda quando descobre que a magia de Encanto está em perigo e ela, a única Madrigal comum, decide que pode ser a última esperança da sua família excecional.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.