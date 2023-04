Médico voltou a encontrar manchas no nariz do ator, como aconteceu mais do que uma vez desde 2013.

Hugh Jackman está novamente a passar por um susto relacionado com o cancro de pele. Através das redes sociais, o ator australiano de 54 anos informou os seus seguidores que fez duas biópsias após o seu médico reparar em "pequenas coisas" que podem potencialmente o regresso do carcinoma basocelular, o tipo mais comum de cancro da pele e a forma mais frequente de todos os cancros. Após a sua esposa Deborra-Lee Furness lhe dizer para examinar uma mancha no nariz em que reparou em 2013, o ator teve seis cancros de pele removidos do seu rosto ao longo de dois anos, entre 2015 e 2017. Já em 2021, teve um resultado inconclusivo após outra biópsia ao rosto. "Olá. Queria que ouvissem isto de mim só para o caso de alguém me ver na rua ou o que quer que seja", disse o ator num vídeo onde surge com um curativo no nariz. Os resultados de duas biópsias serão conhecidos "dentro de dois ou três dias" e Jackman promete dar novidades de imediato. "Só para vos lembrar, no mundo do cancro de pele, o carcinoma basocelular é o menos perigoso de todos", tranquilizou. Tal como aconteceu em 2013, o ator deixou um alerta para os perigos da exposição ao sol e as vantagens de usar protetor solar, recordando que está a passar pelas consequências dos tempos da adolescência e até há 25 anos atrás, em que andava descuidado em atividades ao ar livre ou se queria bronzear.