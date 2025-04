O Festival de Cinema de Cannes anunciou na quarta-feira que a exibição de um documentário sobre a fotojornalista de Gaza Fatima Hassouna no evento do próximo mês homenageará o seu trabalho após o "horror" da sua morte num ataque aéreo israelita na semana passada.

"Put Your Soul on Your Hand and Walk", da realizadora iraniana Sepideh Farsi, será exibido na secção ACID Cannes do festival deste ano, que decorrerá de 13 a 24 de maio, que acontece paralelamente à competição principal.

O filme apresenta conversas entre Farsi e Hassouna, de 25 anos, enquanto ela documenta o impacto da guerra devastadora de Israel no território palestiniano.

Hassouna foi morta juntamente com 10 parentes num ataque aéreo à casa da sua família no norte de Gaza a 16 de abril, um dia após o documentário ter sido anunciado como parte da seleção do ACID Cannes.

O exército israelita, que o grupo Repórteres Sem Fronteiras (RSF) acusou de fazer um "massacre" de jornalistas palestinianos, alegou ter como alvo um membro do Hamas.

"O Festival de Cinema de Cannes deseja expressar o seu horror e profunda tristeza por esta tragédia, que comoveu e chocou o mundo inteiro", afirmou o festival num comunicado sobre Hassouna enviado à agência France-Presse (AFP).

"Embora um filme seja pouco perante tamanha tragédia, a sua exibição na secção ACID em Cannes, a 15 de maio, será, além da mensagem do próprio filme, uma forma de homenagear a memória da jovem, uma vítima como tantas outras da guerra", acrescenta a organização.

Pouco antes da sua morte, Hassouna escreveu nas redes sociais: "Se morrer, quero uma morte em grande estilo. Não quero ser apenas uma notícia de última hora ou apenas um número num grupo."

"Ela era uma luz tão grande, tão talentosa. Quando virem o filme vão perceber", disse a realizadora ao 'site' especializado Deadline após a sua morte.

E recordou: "Tinha conversado com ela algumas horas antes para avisá-la que o filme estava em Cannes e para convidá-la."

Milagre

O festival ACID afirmou que a "força de vida de Hassouna parecia um milagre", num comunicado divulgado após a sua morte.

“Este já não é mais o mesmo filme que vamos apoiar e apresentar em todas as salas de cinema, a começar por Cannes”, acrescentou.

A RSF também denunciou a sua morte.

"O seu nome junta-se ao de quase 200 jornalistas mortos em 18 meses. Esta carnificina tem de parar", escreveu na rede social Bluesky.

Também em Cannes, os gémeos palestinianos Tarzan e Arab Nasser exibirão o seu filme mais recente, "Era Uma Vez em Gaza", uma história de assassinato e amizade ambientada no território devastado pela guerra, na secção secundária "Un Certain Regard".

Um ataque de militantes do Hamas contra Israel a 7 de outubro de 2023 desencadeou uma guerra. O ataque resultou na morte de 1.218 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelitas.

Desde então, as forças de Israel mataram mais de 51 mil pessoas em Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde do território, administrado pelo Hamas.