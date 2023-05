Carrie Fisher, a atriz da saga "Star Wars" ("A Guerra nas Estrelas"), já falecida, recebeu uma estrela póstuma no Passeio da Fama de Hollywood esta quinta-feira, durante uma cerimónia ofuscada por uma amarga zanga familiar.

Fisher, que interpretou a princesa Leia na franquia de maior sucesso de bilheteira da história, morreu vítima de um ataque cardíaco em 2016 e deixou uma filha, a atriz Billie Lourd.

Usando um vestido com estampa da personagem mais famosa da sua mãe, Lourd acompanhou a homenagem póstuma, realizada nesta quinta, uma dia especial extraoficial para os fãs "Star Wars".

Mas chamou a atenção no evento, em Los Angeles, a ausência do irmão de Fisher, Todd, assim como das suas meio-irmãs, Joely e Tricia Leigh, que esta semana criticaram Lourd por não os terem convidado.

Todd Fisher disse ao portal de notícias TMZ que "ser omitido deste dia especial dói de verdade", enquanto as irmãs escreveram no Instagram que a sua omissão foi "profundamente chocante".

Lourd respondeu, acusando os irmãos de lucrar com a morte da mãe, "ao darem várias entrevistas e venderem livros por um monte de dinheiro".

"A verdade é que não os convidei para esta cerimónia. Eles sabem a razão. Só eu e aqueles que eram próximos dela sabemos a verdade sobre a relação muito complicada da minha mãe com a sua família", escreveu ela na revista Hollywood Reporter.

"Para ser clara — não existe disputa. Não temos uma relação. Esta foi uma decisão consciente da minha parte para quebrar um ciclo com um estilo de vida que não quero para mim ou para os meus filhos", disse Lourd, confirmando não ter convidado os seus tios e que os seus "instintos estavam corretos" por causa das suas recentes declarações públicas.

Billie Lourd posa na cerimónia da sua mãe

Durante anos, uma campanha foi promovida para dedicar uma estrela a Fisher. Os seus fãs queixavam-se que os seus colegas de ecrã, Mark Hamill (Luke Skywalker) e Harrison Ford (Han Solo) haviam recebido esta homenagem há algum tempo.

Na cerimónia desta quinta, na qual participaram os personagens R2-D2, C3PO e um stormtrooper, Hamill prestou tributo à "minha adorada gémea espacial".

"Ela era nossa princesa", afirmou.

O dia 4 de maio ('May the fourth', em inglês), data escolhida para homenagear Fisher, é celebrado anualmente pelos fãs da saga como um feriado não oficial pelo jogo de palavras com o lema "Que a Força esteja contigo" ("May the force be with you"), eternizado nos filmes da série.

Fisher, que se estreou ainda adolescente na sátira "Shampoo" (1975), de Hal Ashby, deu vida a Leia em seis filmes, começando por "Star Wars", de 1977.

A despedida a título póstumo foi com a produção de 2019 "Star Wars - a Ascensão de Skywalker".

Fisher juntou-se aos mais de dois mil dos maiores nomes do cinema, da TV e da música, cujas estrelas foram gravadas nas calçadas do Hollywood Boulevard e nas ruas vizinhas.

Entre elas, os de seus pais, o cantor Eddie Fisher e a atriz Debbie Reynolds, assim como o de Connie Stevens, mãe de Joely e Tricia Leigh.