Carrie Fisher vai ter direito a uma estrela a título no Passeio da Fama em 2022.

As escolhas do mundo do cinema, televisão, música, rádio, teatro e desporto foram anunciadas pela Câmara de Comércio de Hollywood, entidade responsável pela atribuição das estrelas e gestão do marco da cidade de Los Angeles que todos os anos atrai mais de 10 milhões de turistas.

Falecida a 26 de dezembro de 2016, a Princesa Leia da saga "Star Wars" e também escritora e argumentista de Hollywood é a escolhida para receber a tradicional estrela a título póstumo atribuída a uma personalidade que tenha falecido há pelo menos cinco anos.

Além de Carrie Fisher, na categoria de cinema e por ordem alfabética, vão receber uma estrela no ano que vem os atores Macaulay Culkin, Willem Dafoe, Salma Hayek, James Hong, Helen Hunt, Michael B. Jordan, Regina King, Ray Liotta, Ewan McGregor, Jason Momoa e Tessa Thompson, além dos cineastas Francis Ford Coppola e Adam McKay.

Da televisão, o comité de seleção confirmou Byron Allen, Greg Berlanti, Ricky Gervais, Peter Krause, Bob Odenkirk, Holly Robinson Peete, Norman Reedus, Tracee Ellis Ross, Jean Smart, Ming-Na Wen e Kenan Thompson.

Com direito a estrela no Passeio da Fama do mundo da música surgem os The Black Eyed Peas e Los Huracanes del Norte, além de George Clinton, Jr., Ashanti Douglas, Nipsey Hussle, DJ Khaled, Avril Lavigne, Los Huracanes del Norte e Martha Reeves.

A lista de 2022 completa-se com Richard Blade (rádio), Patti LuPone, Marilyn McCoo & Billy Davis Jr. e Angelica Vale (interpretação ao vivo, no mundo da música ou teatro) e Michael Strahan (numa nova categoria de "entretenimento desportivo").

Embora as datas das cerimónias não tenham sido anunciadas, normalmente costumam coincidir com a estreia de novos trabalhos dos homenageados.

O ritual é sempre o mesmo: a cerimónia é preparada para transmitir o glamour que se associa a Hollywood, com a personalidade a fazer um discurso e posar para as fotografias, na companhia de alguns amigos e colegas, tudo registado por jornalistas e turistas.