A comédia dramática “A Arte de Morrer Longe” estreia-se em 11 cinemas nacionais esta quinta-feira.

Com um percurso dividido entre o documental e o experimental, Júlio Alves apresenta como primeira longa-metragem de ficção uma comédia dramática sobre um casal que se está a separar e consegue dividir todos os seus bens, mas cujo processo encrava numa última decisão: o que fazer com a tartaruga?

Ana Moreira e Pedro Lacerda são este casal cuja separação é adiada por causa de uma simples tartaruga e mergulha em indecisões e soluções furadas, assaltos acidentais, esquadras de polícia e mal-entendidos.

“Uma comédia romântica, uma trágico-comédia a seguir o tom da novela homónima de Mário de Carvalho que inspira o filme. Fala de relações humanas, pessoas normais, um casal normal, interpretado por Ana Moreira e Pedro Lacerda, que ao decidirem separar-se percebem que pode não ser assim tão simples. É a vida normal a acontecer, uma observação do mundo real e do dia-a-dia de uma cidade”, descreve o realizador sobre o seu filme, rodado em vários espaços icónicos de Lisboa e cujo elenco ainda conta com Custódia Gallego, João Lagarto, Luísa Cruz, Jorge Paixão da Costa ou Miguel Nunes.

“A Arte de Morrer Longe” chega aos cinemas depois de ter ganho os prémios de Melhor Ator, Argumento Adaptado e Figurino no Festival Caminhos do Cinema Português, e da presença na Seleção Oficial da Competição do Festival Indielisboa e na Seleção Oficial do BIFF - Busan International Film Festival (Coreia do Sul).

TRAILER.