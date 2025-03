O festival, organizado pela delegação da União Europeia na Venezuela (UE-VE) em conjunto com as embaixadas dos países participantes e os institutos culturais Goethe e Camões, aposta em mostrar a diversidade da cinematografia recente na Europa e conta com o apoio da Universal Pictures Venezuela, da Distribuidora Bolívar Films, Cinecolor Venezuela e Empresas Polar.

O Euroscopio, segundo um comunicado de imprensa da UE-VE, reúne 21 títulos de 19 países: Áustria, Alemanha, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Polónia, Portugal, República Checa e Suécia, assim como do Reino Unido e da Suíça.

A representar Portugal, “A Arte de Morrer Longe” é um drama sobre história, dirigido em 2020 por Júlio Alves, com 91 minutos de duração, que, segundo a UE-Ve levanta a questão de se pode uma tartaruga, o animal mais pacífico do mundo, mudar a vida de um casal para sempre.

“Depois de dividirem os seus bens, Arnaldo e Bárbara têm ainda de decidir o que fazer com a tartaruga antes de formalizarem a separação. Entre dúvidas, soluções falhadas e mal-entendidos, o destino da tartaruga atrasa o divórcio. Eles sabem que devolvê-la ao seu habitat natural marcará o fim da sua relação”, lê-se na sinopse divulgada em Caracas.

O segundo filme que representa Portugal no Euroscopio, “Al Berto”, é um drama sobre a homossexualidade nos anos 70 do século passado, dirigido em 2017 por Vicente Alves do Ó.

Em “1975, os ventos da mudança sopram no Portugal pós-revolucionário. Al Berto, agora um aspirante a poeta, regressa à sua cidade natal, Sines. Muda-se clandestinamente para uma mansão expropriada à sua família durante a revolução, e frequenta os vizinhos que partilham o seu interesse pelas artes e sonham com uma vida diferente. Rapidamente arranja um amante, João Maria, ao mesmo tempo que provoca a ira dos moradores mais conservadores”, lê-se na sinopse.

A programação do festival pode ser consultada em www.euroscopio.com e os filmes vão ser exibidos em conhecidas salas de cinema na Venezuela, como a Trasnocho Cultural, Fundación Cinemateca Nacional, nas cadeias Cines Unidos, Cinex, Supercines e Cinepic, assim como nas principais universidades do país.

O festival terá lugar ainda em espaços alternativos como CineArte Patio Trigal da Universidade de Carabobo, a Fundação Bordes em Táchira e o Centro Cultural de Arte Moderno em La Castellana, Caracas.