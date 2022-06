O ciclo, intitulado “New Tales From Portuguese Cinema”, decorrerá de 24 a 30 de junho, e pretende "dar a conhecer as perspetivas de uma nova geração de realizadores, cujos filmes traduzem reflexões artísticas, sociais e políticas que marcam o século XXI", refere a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento.

Citado em comunicado da FLAD, o programador convidado deste ciclo, Francisco Valente, explica que os 18 realizadores escolhidos se distinguem "pelo seu compromisso inquebrável de usar o ecrã para expressar a sua liberdade individual, para refletir sobre as suas identidades raciais e de género", e para desenvolver narrativas que comentam e expandem a realidade deles.

Entre os filmes escolhidos, entre ficção, documentário, entre longas e curtas-metragens, estão "Terra Franca" e "Balada de um batráquio", de Leonor Teles, "Verão Danado", de Pedro Cabeleira, "No táxi do Jack", de Susana Nobre, e "The Shift", de Laura Carreira.

A eles juntam-se "Tracing Utopia", de Catarina de Sousa e Nick Tyson, "Rio Corgo", de Maya Kosa e Sérgio da Costa, "Bostofrio", de Paulo Carneiro, e "Metáfora ou a tristeza virada do avesso", de Catarina Vasconcelos.