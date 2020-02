Apesar de liderar com 12 nomeações, "J’Accuse" só venceu mais dois prémios: argumento adaptado (também para Polanski, partilhado com o autor do livro, Robert Harris) e guarda-roupa.

Muitos dos discursos referiram-se às atuais tensões no cinema francês na era do #MeToo e a anfitriã, a comediante Florence Foresti, brincou no início, descrevendo "J'Accuse", que retrata o caso Dreyfus - um escândalo político que dividiu a França entre 1894-1906 - como um filme sobre "pedofilia nos anos 70".

Mas mesmo antes da grande gala do cinema francês, sentia-se uma forte pressão.

A própria Academia de Cinema Francesa foi abalada por uma grave crise após várias personalidades do cinema criticarem a falta de democracia, a opacidade, a ausência de diversidade e de paridade na instituição, o que, juntamente com a controvérsia das nomeações para o filme de Polanski, levou à demissão, a 13 de fevereiro, do conselho de administração presidido desde 2003 pelo produtor Alain Terzian.

Três horas antes do início da cerimónia, realizou-se uma manifestação convocada por várias associações feministas, entre as quais a Osez le féminisme!, para protestar contra as muitas nomeações de "J'Accuse" e o destaque ao seu realizador.

Estiveram presentes entre 300 e 400 manifestantes, que adotaram o título do filme ("J’Accuse") contra o próprio realizador e repetiram palavras de ordem como "Prendam Polanski".

Várias pessoas com sinalizadores tentaram aproximar-se do edifício, protegido pela polícia e grades. Os que tentaram derrubá-las foram repelidos pelos agentes com gás lacrimogéneo.

No dia anterior, o cineasta franco-polaco anunciara em comunicado a sua ausência para "não afrontar um autoproclamado tribunal da opinião pública, disposto a espezinhar os princípios do Estado de direito para que o irracional triunfe de novo".

A sua decisão foi seguida por toda a equipa do filme, incluindo o protagonista, o vencedor do Óscar Jean Dujardin, que colocou nas redes sociais uma imagem do filme e escreveu: "Gostaria de recordar que 'J’Accuse' é o título de um artigo muito famoso de Emile Zola. Boa noite!"

Horas antes, o produtor Alain Goldman lamentara a "escalada de declarações e de comportamentos inadequados e violentos", em que englobava o ministro da Cultura.

Um retrato da miséria moderna escondida da França

Após vencer o Prémio de Júri do Festival de Cannes e ser nomeado para o Óscar de Filme Internacional, "Os Miseráveis" foi consagrado pelos César.

Inspirado pelo célebre livro de Victor Hugo, publicado em 1862, o filme fala dos novos "miseráveis", os que vivem na periferia de Paris, retratando as relações de ambiguidade entre diferentes gangues e a polícia, e uma tensão que explode quando uma detenção com abuso de autoridade corre mal e um drone filma toda a operação.

LEIA A CRÍTICA "OS MISERÁVEIS".

Além do prémio para Melhor Filme, foi ainda distinguido pela montagem e viu Alexis Manenti receber o prémio de Ator Revelação. Um quarto prémio, não contabilizado para o palmarés final, foi o Prémio do Público.

Ao receber a principal distinção, o realizador Ladj Ly disse que tinha "orgulho de ter dado visibilidade à minha cidade, Clichy-Montfermeil. Os miseráveis ​​não são apenas os habitantes das cidades. Infelizmente, a pobreza afeta cada vez mais mulheres francesas. Muitas vezes perguntaram-me qual era a moral deste filme, é simples: vivemos num país ferido e é a pobreza que divide os franceses. É hora de baixar as armas, é hora de nos unirmos, é hora de mostrar que todos fazemos parte do mesmo país. A França é o nosso país, vamos torná-lo um grande país. O único inimigo não é o outro, é a miséria".

Apesar do discurso forte, tudo passou para segundo plano por causa da polémica Polanski, que ensombrou os restantes dos vencedores dos Césares, nomeadamente Roschdy Zem (melhor ator por "Roubaix, Une Lumière", de Arnaud Desplechin), Anaïs Demoustier (melhor atriz por "Alice e o Presidente", de Nicolas Pariser), Swann Arlaud (melhor actor secundário por "Graças a Deus) e a lendária Fanny Ardant (melhor atriz secundária por "A Bela Época").

"A Bela Época", de Nicolas Bedos, também arrecadou os prémios de melhor argumento original e melhor direção artística, enquanto o incontornável filme sul-coreano e vencedor dos Óscares "Parasitas", de Bong Joon-Ho, impôs-se como melhor filme estrangeiro.