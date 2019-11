As acusações de assédio sexual da atriz francesa Adèle Haenel contra o cineasta Christophe Ruggia feitas na segunda-feira provocaram uma onda de comoção que pode contribuir para quebrar o silêncio sobre esta questão no cinema francês, dois anos depois do surgimento do movimento #MeToo.

Bastante conhecida graças a filmes como "Apollonide - Memórias de Um Bordel", "Os Combatentes", "O Homem Demasiado Amado", "La fille inconnue", "120 Batimentos Por Minuto", e a abrir caminho na cena internacional com o recente filme "Portrait de la jeune fille en feu", premiado no último Festival de Cannes, a atriz francesa de 30 anos acusou Ruggia de tê-la assediado quando ela era adolescente.

As suas declarações, apoiadas com uma investigação do jornal Mediapart, suscitaram o apoio de colegas, como a vencedora do Óscar Marion Cotillard, ao mesmo tempo em que o Ministério Público de Paris abriu uma investigação preliminar.

Haenel denunciou o "controlo" que Ruggia exerceu sobre ela durante a filmagem de "Les diables", assim como o "assédio sexual permanente", os "toques" repetidos e os "beijos forçados no pescoço" que ocorreram na casa do realizador e em vários festivais de cinema quando ela tinha entre 12 e 15 anos.

Christophe Ruggia, de 54 anos, voltou a refutar as acusações esta quarta, mas admitiu ter "cometido o erro de brincar a um pigmaleão, com os mal-entendidos e os obstáculos que esta postura suscita".