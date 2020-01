O filme "J'accuse - O Oficial e o Espião", de Roman Polanski, lidera as nomeações aos prémios César do cinema francês, o que provocou protestos de associações feministas, contrárias ao reconhecimento do cineasta condenado por uma violação e acusado por outras mulheres.

Com estreia nos cinemas portugueses esta quinta-feira (30), o filme histórico sobre o julgamento do militar judeu Alfred Dreyfus, premiado com o Grande Prémio do Júri no Festival de Veneza, recebeu 12 nomeações, incluindo nas principais categorias de melhor filme e realização.

Também supera "Os Miseráveis" - candidato ao Óscar de Melhor Filme Internacional - e "A Belle Époque", com 11 cada.

Os prémios César não devem "adotar posições morais", salientou o presidente da Academia, Alain Terzian, anunciando as nomeações esta quarta-feira.