Nas mãos do realizador Ladj Ly é uma releitura das velhas questões trazidas à luz pelos ecos da nossa contemporaneidade. É um “conto” de polícias e criminosos, vigilantes e traiçoeiros, onde nenhum papel é evidentemente atribuído. Mais do que tudo, a ambiguidade reina na construção deste ecossistema à margem desses tais “franceses de primeira”, apenas acedido por via férrea.

E já que falamos na categorização entre primeiros e segundos, basta olhar para a abertura, a vitória da seleção francesa no Mundial de 2018 e a união entre todos com as suas bandeirinhas, gestos assertivos de festejo e uma felicidade que não parece terminar.

Para comemorar o título, "franceses de primeira" e "de segunda" tornam-se um só, uma utopia que não presta atenção à origem nem a tons de pele. Mas o dia termina e a ação transfere-se para os becos e os arranha-céus sobrelotados, para os meninos que crescem na violência e só esta conhecem, bem como a discriminação que habita no coração de todos como um instinto de sobrevivência.

Mas vai ao engano quem julga que "Os Miseráveis" é apenas um panfleto de inclusão social ou de representatividade. O que se vê é também um portento técnico e narrativo, onde uma montagem incansável lhe dá um ritmo frenético, digno de um guerrilheiro pronto a executar a sua missão. É um autêntico “estrondo”, impulsivo e explosivo, quer na ação, quer na interação entre as personagens.

Mais do que tudo, o realizador Ladj Ly prova o seu conhecimento, a sua vivência e a sua humanidade. A sua sede por um cinema de sangue na guelra, imparcial e, ao mesmo tempo, que denuncia sem ser ideologicamente agressivo ou ter alicerces nas tendências do "cinema verité" [cinema-verdade].

Por enquanto, e não vamos com isso menorizar, “Os Miseráveis” é a joia da coroa da Kourtrajmé, o coletivo artístico que Ly integra e encontra inspiração no clássico “La Haine”. O que nos diz é que os fantasmas da violência contra os “franceses de segunda” e a negligência social agitados por Kassovitz em 1995 continuam pelos arredores de Paris.

Ainda é cedo, mas já temos aqui um dos grandes filmes do ano...

"Os Miseráveis": nos cinemas a 20 de fevereiro.

Crítica: Hugo Gomes