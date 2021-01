"Never Rarely Sometimes Always", de Eliza Hittman, lidera as nomeações aos Independent Spirit Awards, anunciadas esta terça-feira (26) e que pela primeira vez em 36 anos também destaca produções televisivas.

Muito elogiado por Pedro Almodóvar, o drama sobre o aborto após uma gravidez adolescente indesejada, que foi o filme preferido pela crítica e recebeu o Urso de Prata Grande Prémio do Júri no mais recente Festival de Berlim, recebeu sete nomeações: Filme, Realização (Eliza Hittman), Atriz (Sidney Flanigan), Atriz Secundária (Talia Ryder), Argumento, Montagem e Fotografia.

Never Rarely Sometimes Always

A antecâmara dos Óscares

Para se qualificarem para os Independent Spirit Awards, os filmes têm de cumprir vários critérios, incluindo não custarem mais de 22,5 milhões de dólares e terem um "significativo conteúdo americano" ou cidadãos americanos ou residentes permanentes em duas das três posições criativas de realizador, produtor e argumentista.

Apesar dos critérios deixarem de fora vários títulos fortes da Netflix como são "Mank", de David Fincher, "Da 5 Bloods - Irmãos de Armas", de Spike Lee, e "Os 7 de Chicago", de Aaron Sorkin, as análises coincidem na forte possibilidade das próximas nomeações aos Óscares coincidirem com as do cinema independente ainda mais do que em anos anteriores após os estúdios de Hollywood adiarem as suas grandes apostas e muitos filmes só terem sido vistos em festivais ou streaming por causa da pandemia.

Quebrando uma tradição, os vencedores também serão conhecidos a 22 de abril, uma quinta-feira, e não no sábado à tarde, véspera da cerimónia dos Óscares (marcada para 25).

Além de "Never Rarely Sometimes Always", na corrida para Melhor Filme nos Independent estão "Nomadland" (vencedor do maior prémio do Festival de Veneza); "Minari" (Grande Prémio do Júri no Festival de Sundance); "Ma Rainey: A Mãe do Blues" (uma das maiores apostas da Netflix para a temporada dos prémios) e "First Cow" (um filme de Kelly Reichardt sobre um grupo de homens à procura do sonho americano no século XIX que está entre os favoritos de 2020 para os críticos).

"Sound of Metal", da Amazon, será o título mais mediático na corrida a Melhor Primeiro Filme, ao lado de "Miss Juneteenth", "I Carry You With Me", "The Forty-Year-Old Version" e "Nine Days".

Também da Amazon, "One Night em Miami", de Regina King, já tem assegurado o Robert Altman Award, distinção coletiva para realizador, diretor de "casting" e elenco, o que deixa de fora na corrida a outros prémios.

Muitos dos atores nomeados confirmam o favoritismo na corrida aos Óscares: Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Chadwick Boseman e Viola Davis ("Ma Rainey"), Frances McDormand ("Nomadland"), Steven Yeun ("Minari"), Nicole Beharie ("Miss Juneteenth") e Carey Mulligan ("Uma Miúda com Potencial").

Com exceção de Lee Isaac Chung ("Minari"), a categoria da Realização é nomeada por mulheres cineastas: Emerald Fennell ("Promising Young Woman"), Eliza Hittman ("Never Rarely Sometimes Always"), Kelly Reichardt ("First Cow") e Chloé Zhao ("Nomadland").

Para Melhor Filme Estrangeiro destaca-se o brasileiro "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, que concorrerá com "Quo Vadis, Aida?" (Bósnia), "Night of the Kings" (Costa do Marfim), "The Disciple" (Índia) e "Preparations to be Together for an Unknown Period of Time" (Hungria).

E uma estreia televisiva

Small Axe - Mangrove

A 36ª cerimónia dos Independent Spirit Awards também será a da estreia de cinco novas categorias para premiar produções televisivas e atores.

A antologia de cinco filmes de Steve McQueen para a HBO "Small Axe" destaca-se na categoria das séries, onde os outros nomeados são "Unorthodox", "I May Destroy You", "Little America" e "A Teacher".

Entre os atores nomeados nas séries estão Elle Fanning ("The Great"), Shira Haas e Amit Rahav ("Unorthodox"), Maitreyi Ramakrishnan e Jordan Kristine Seamón ("Never Have I Ever").