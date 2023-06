Chadwick Boseman vai ter direito a uma estrela a título póstumo no Passeio da Fama.

O Pantera Negra dos filmes da Marvel, falecido no final de agosto de 2020 aos 43 anos, destaca-se na lista de personalidades do cinema, televisão, música, rádio, teatro e desporto que serão homenageadas em 2024 pela Câmara de Comércio de Hollywood, a entidade responsável pela atribuição das estrelas e gestão do marco da cidade de Los Angeles que todos os anos atrai mais de 10 milhões de turistas.

Os selecionados foram escolhidos entre centenas de sugestões e ratificados pela Câmara, mas ser escolhido não significa automaticamente que uma estrela será atribuída: os homenageados (ou as suas famílias) têm dois anos para responder e o prémio implica o pagamento de uma taxa.

Na categoria de cinema, Gal Gadot e Chris Pine (a dupla de "Mulher-Maravilha") juntam-se aos atores Maggie Gyllenhaal, Christina Ricci, Michelle Yeoh, Chris Meledandri e Chris Pine, além de Kevin Feige, presidente da Marvel Studios,

Em televisão, as homenagens serão a Ken Jeong, Eugene Levy, Mario Lopez, Jim Nantz, Sheryl Lee Ralph, Michael Schur, Kerry Washington, além de Raúl De Molina e Lili Estefan, anfitriões do popular programa “El Gordo y La Flaca”.

Da música foram escolhidos Glen Ballard, Toni Braxton, Def Leppard, Charles Fox, Sammy Hagar, Brandy Norwood, Darius Rucker, Gwen Stefani e Andre ‘Dr. Dre’ Young.

Em "interpretação ao vivo, no mundo da música ou teatro", estão a atriz Jane Krakowski e o cantor e compositor Otis Redding (a título póstumo), enquanto da rádio surge apenas Angie Martinez

Da área de desporto, as homenagens são para a lendária tenista Billie Jean King e Carl Weathers, que se distinguiu como ator pelo papel de Apollo Creed na saga "Rocky", mas que começou por ser jogador profissional de futebol americano..

Embora as datas das cerimónias não tenham sido anunciadas, normalmente costumam coincidir com a estreia de novos trabalhos dos homenageados.

O ritual é sempre o mesmo: a cerimónia é preparada para transmitir o glamour que se associa a Hollywood, com a personalidade a fazer um discurso e posar para as fotografias, na companhia de alguns amigos e colegas, tudo registado por jornalistas e turistas.