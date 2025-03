Uma mulher condenada a prisão perpétua por assassinar a estrela pop mexicana-americana Selena viu a sua liberdade condicional negada na quinta-feira, quase três décadas após o assassinato.

Yolanda Saldivar era presidente do clube de fãs de Selena e alegou que disparou acidentalmente na cantora a 31 de março de 1995 num quarto de motel em Corpus Christi, Texas.

A estrela de 23 anos, cujo nome completo era Selena Quintanilla Perez, era muito popular na comunidade mexicana-americana de música tejana — uma mistura otimista de sons texanos e mexicanos — e estava prestes a atingir um público maior quando foi morta.

"Após uma análise completa de todas as informações disponíveis, que incluíam quais entrevistas confidenciais que foram conduzidas, a determinação do painel de liberdade condicional foi negar a liberdade condicional a Yolanda Saldivar e definir a sua próxima revisão de liberdade condicional para março de 2030", disse o Conselho de Perdão e Liberdade Condicional do Texas em comunicado.

De acordo com o conselho, a decisão foi baseada na "brutalidade, violência, comportamento agressivo ou seleção consciente da vulnerabilidade da vítima" do assassinato, o que indicou que Saldivar "representa uma ameaça contínua à segurança pública".

A família da cantora agradeceu a decisão da que foi a primeira audiência de liberdade condicional desde o crime.

"Embora nada possa trazer Selena de volta, esta decisão reafirma que a justiça continua a defender a bela vida que nos foi tirada", disseram a sua família e o viúvo Chris Perez numa declaração conjunta.

Saldivar, agora com 64 anos, era assistente pessoal de Selena e funcionária da sua boutique quando disparou fatalmente nas costas da estrela após encontrá-la num motel.

A cantora teria confrontado Saldivar sobre mais de 30 mil dólares desaparecidos do seu clube de fãs e de duas das suas boutiques.

Testemunhas disseram à polícia que Selena identificou Saldivar como a sua assassina antes que desmaiar e morrer.

Listada pela revista Billboard como uma das maiores artistas latinas de todos os tempos, Selena ganhou um Grammy em 1993 e recebeu um prémio póstumo em 2021.

Em 2017, foi homenageada com uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood.

Jennifer Lopez interpretou a história da sua vida num filme de 1997 que ajudou a lançar a sua carreira como atriz. A Netflix lançou uma série em 2020 com Christian Serratos.