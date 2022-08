“Jane” é o título do próximo filme de Alfonso Cuarón, realizador mexicano oscarizado por “Roma” e “O Segredo de Brokeback Mountain”, que será protagonizado e co-produzido por Charlize Theron, avançou o “Hollywood Reporter”. Trata-se de uma biografia semi-ficionada do incontornável escritor norte-americano Philip K. Dick, centrada na relação entre o autor e a sua irmã gémea Jane, que morreu com seis semanas de idade.

A autora do projeto, que está a ser desenvolvido para a Amazon Prime, é Isa Hackett, filha de Dick, que já produziu outros trabalhos baseados em livros do seu pai, nomeadamente as séries “The Man in the High Castle” e “Philip K. Dick’s Electric Dream” e o filme “Os Agentes do Destino”.

O projecto é descrito como “uma história tocante e cheia de suspense e humor negro, sobre a relação única de uma mulher com o seu brilhante mas perturbado irmão gémeo, que é o celebrado romancista Philip K. Dick. Enquanto tenta salvar os seu irmão de dificuldades reais e imaginadas, Jane mergulha cada vez mais fundo no mundo fascinante das suas criações”.

Hackett afirmou que “a história de “Jane” acompanha-me desde sempre”, acrescentando que “Jane, a irmã gémea do meu pai que morreu algumas semanas depois de nascer, era o centro do seu universo. Em sintonia com um homem de imaginação única, este filme desafiará as convenções de um “biopic” a abraçará a realidade alternativa que Philip K. Dick desejava tão despeseradamente – uma em que a sua irmã sobreviveu para lá dos seis anos de idade. Não há melhor forma de o honrar que a de concretizar o seu desejo, pelo menos em filme”.

K. Dick é celebrado pelas suas obras de ficção científica, como “Do Androids Dream of Electric Sheep?”, que deu origem ao filme “Blade Runner – Perigo Iminente”, por vezes focando temas como a percepção da realidade ou os estados alterados de consciência. Antes de “Jane”, Cuarón, autor de filmes como “Gravidade” ou “Os Filhos do Homem”, está ainda a realizar a mini-série “Disclaimer”, para a Apple TV+, com Cate Blanchett a interpretar uma jornalista de televisão.