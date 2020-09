Entre muitos adiamentos e transições para "streaming" por causa da COVID-19, uma das maiores apostas de Hollywood para 2020 resistiu: a épica nova versão de "Dune".

Apostando no regresso dos grandes filmes ao cinema com a estreia de "Tenet" a 26 de agosto e "Mulher-Maravilha 1984 " a 1 de outubro, o estúdio Warner Bros. nunca mudou a data de estreia de "Dune", anunciada para 18 de dezembro (um dia antes em Portugal).

Esta quarta-feira (9) foi lançado o muito aguardado trailer com as primeiras imagens daquele que pode ser o último grande "blockbuster" de um ano dominado pela pandemia.

Ficção Científica · 2020 · Classificação pendente Dune Dune

A expectativa justifica-se por estar ao comando do projeto Denis Villeneuve, o aclamado realizador de "Sicário", "O Primeiro Encontro" e "Blade Runner 2049" , mas também o impressionante elenco: Timothée Chalamet (nomeado aos Óscares por "Chama-me Pelo Teu Nome") é o protagonista que vai enfrentar o seu destino e à volta estão Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem e Josh Brolin.

Após uma primeira versão cinematográfica dirigida por David Lynch em 1984 e uma minissérie do Sci Fi Channel em 2000, eis o regresso ao bestseller homónimo de Frank Herbert, sobre a história de Paul Adreides, um jovem brilhante e talentoso com um grande destino para além da sua compreensão, que tem de viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro da sua família e do seu povo.