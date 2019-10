As autoridades chinesas cancelaram abruptamente a estreia no país de "Era Uma Vez... em Hollywood", que estava marcada para 25 de outubro.

Segundo apurou o The Hollywood Reporter (THR), o filme de Quentin Tarantino foi suspenso indefinidamente, colocando em causa as ambições do estúdio e do parceiro de financiamento chinês para os resultados de bilheteira no segundo maior mercado de cinema do mundo.

Como é habitual, não foi dada nenhuma justificação oficial, mas o THR indica que o que circula no interior da indústria chinesa é que a decisão surgiu por causa do retrato controverso de Bruce Lee, uma das figuras reais que surge no filme num papel secundário.

Em "Era Uma Vez... em Hollywood", Bruce Lee (interpretado por Mike Moh), desafia o duplo Cliff Booth (Brad Pitt) para uma luta informal durante um intervalo de rodagem.