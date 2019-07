"Posso perceber toda a lógica do que é retratado no filme. Percebo que as duas personagens são anti-heróis e que isto é uma espécie de fantasia de raiva do que aconteceria ... e eles estão a retratar uma época que claramente tinha muito racismo e exclusão. Percebo que querem fazer da personagem de Brad Pitt este super duro que pode bater o Bruce Lee. Mas não precisavam tratá-lo como fez a Hollywood branca quando ele estava vivo", explicou em exclusivo ao The Wrap.

Shannon Lee concede que Tarantino podia estar a tentar mostrar como Lee era estereotipado por outros naquela época, "mas não é essa a ideia que passa".

"Ele parece um cretino arrogante que estava cheio de basófia. E não alguém que teve de lutar o triplo de todas aquelas pessoas para conquistar o que era dado com naturalidade a tantos outros", acrescenta.

"Foi realmente desconfortável estar sentada no cinema e ouvir as pessoas a rir do meu pai", explicou sobre a sua sessão a ver "Era Uma Vez... Em Hollywood" no domingo.

A filha de Bruce Lee diz que percebeu que muitas personagens no filme são caricaturas, mas notou que é dada uma imagem muito diferente do ator Steve McQueen, interpretado por Damian Lewis.

No entanto, as críticas não se estendem a Mike Moh, o ator que interpreta Bruce Lee e revelou ser um grande fã, que diz ter conseguido representar alguns dos maneirismos e a voz.

"Mas acho que ele foi dirigido para ser uma caricatura", salientou, numa referência ao trabalho de Tarantino.

"Era Uma Vez... em Hollywood" estreia a 15 de agosto em Portugal.

