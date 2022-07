Chris Evans vai continuar envolvido com a Netflix.

Após "The Gray Man - O Agente Oculto", que chega aos cinemas a 14 de julho e fica disponível a 22 na plataforma, o ator vai juntar-se a Emily Blunt em "Pain Hustlers", um projeto que foi comprado em maio por 50 milhões de dólares.

Na realização estará David Yates, o mesmo de vários filmes "Harry Potter" e dos três "Monstros Fantásticos".

A história centra-se em Liza Drake (Blunt), que deixou de estudar no ensino secundário e sonha com uma vida melhor para si e a sua filha. Após conseguir um emprego numa 'startup' farmacêutica em declínio num centro comercial da Flórida. O seu charme, coragem e determinação catapultam a empresa e ela própria vida para a alta roda, onde acaba por se ver no centro de uma conspiração criminosa com consequências fatais.

Em termos de tom, o projeto tem sido comparado aos filmes "O Lobo de Wall Street", "Golpada Americana" e "A Queda de Wall Street".

A personagem de Chris Evans não é conhecida.

A rodagem começa em agosto, o que indica que "Pain Hustlers" será um dos filmes importantes da Netflix para 2023.