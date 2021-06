O Amazon Prime divulgou esta terça-feira o trailer final de "The Tomorrow War", um dos maiores filmes que vai ser lançado em streaming este verão após o impacto da pandemia o ter desviado dos cinemas.

Segundo o sinopse oficial, a história começa com a chegada de um grupo de viajantes no tempo que chegam do ano de 2051 para entregar uma mensagem urgente: 30 anos no futuro a humanidade está a perder uma guerra global contra uma mortífera espécie de aliens. A revelação deixa este mundo em colapso e a única esperança de sobrevivência é transportar os soldados e civis do presente para o futuro para se juntarem à luta.

Entre os que foram recrutados está um professor de liceu e homem de família, Dan Forester (Chris Pratt), determinado a salvar o mundo para a sua jovem filha, que se junta a uma equipa de cientistas brilhantes (Yvonne Strahovski) e ao seu próprio pai (J.K. Simmons) numa desesperada busca para reescrever o destino do planeta.

Realizado por Chris McKay, "The Tomorrow War" será lançado pela Amazon a nível mundial a 2 de julho.

VEJA O TRAILER.