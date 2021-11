Garfield prepara-se para regressar ao grande ecrã e com a voz de Chris Pratt.

A estrela de "Guardiões da Galáxia" e "Mundo Jurássico" é a primeira confirmação no elenco de um novo filme de animação baseado no preguiçoso e cínico gato laranja criado por Jim Davis em 1978.

Ainda sem data de estreia oficial, o realizador será Mark Dindal, conhecido pelas animações "Pacha e o Imperador" e "Chicken Little".

O argumento será de David Reynolds (“À Procura de Nemo") e terá como inspiração direta as tiras cómicas, que chegaram a aparecer em 2580 jornais e continuam entre as mais publicadas do mundo.

Quando o projeto foi anunciado em 2016, Jim Davis disse ter esperança que a vitalidade criativa da animação em Hollywood beneficiasse a sua personagem.

Garfield chegou ao cinema em 2004 com voz de Bill Murray numa comédia com Breckin Meyer e Jennifer Love Hewitt que foi um sucesso, originando dois anos mais tarde uma sequela, "Garfield 2".

Os dois filmes foram publicamente desprezados por Bill Murray.