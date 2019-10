Matt Damon começou por dizer que também nunca faria um filme só pelo dinheiro e a seguir recordou a altura em que Cameron lhe propôs "Avatar", apesar de lhe dizer que não precisava de uma "estrela"e se recusasse daria o papel a um ator desconhecido porque o filme não precisava realmente dele. No entanto, se ele aceitasse, oferecia-lhe 10% das receitas.

A falta de disponibilidade acabou por ser a razão para dizer não: a longa rodagem colidia com "Ultimato" (2007), o terceiro filme da saga "Jason Bourne". E o protagonista acabou por ser o pouco conhecido ator australiano Sam Worthington.

Damon recordou ainda que contou a mesma história alguns anos mais tarde ao ator John Krasinski, que se levantou e começar a andar às voltas na cozinha onde estavam a escrever o argumento de "Terra Prometida" (2012) e lhe disse: "OK. OK. OK. OK. OK. Se tivesses feito esse filme, nada na tua vida teria sido diferente. Nada na tua vida seria de todo diferente. Exceto que, neste momento, estaríamos a ter esta conversa no espaço".

"Portanto, sim, na verdade perdi mais dinheiro do que qualquer outro ator", garantiu, antes de acrescentar que estava bem e a conseguir sustentar os filhos.

Com as dias sequelas já filmadas e outras duas em preparação, a GQ estima que Matt Damon provavelmente perdeu a oportunidade de ser o primeiro ator da história do cinema a arrecadar mais de mil milhões de dólares com a mesma personagem.