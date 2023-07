Nove anos depois de "Interstellar", Christopher Nolan volta a colocar a filha mais velha num dos seus filmes.

Uma visita à rodagem de "Oppenheimer" de Floran Nolan, de 22 anos, com a sua mãe, a produtora Emma Thomas, deu ao realizador a ideia para um papel que ainda estava em aberto no épico biográfico em registo de 'thriller' sobre J. Robert Oppenheimer e a criação da bomba atómica.

O papel é tão breve como memorável: uma jovem vítima das queimaduras de uma explosão nuclear cuja carne do rosto é "esfolada" durante uma cena sonhada pelo protagonista, interpretado por Cillian Murphy.

“Precisávamos de alguém para fazer aquele pequeno papel de uma sequência um tanto experimental e espontânea", contou Christopher Nolan ao jornal britânico Telegraph, elogiando a filha por aceitar fazer uma participação tão especial a encenar a sua própria morte.

Segundo o jornal, Christopher Nolan disse esperar não ser comparado com o que aconteceu em "Peeping Tom" ("A Vítima do Medo" em Portugal), um clássico do terror onde o realizador Michael Powell tomou a controversa decisão de escolher o seu filho de nove anos para interpretar um futuro assassino em série e ele próprio ser o seu pai ditatorial.

Mas a singularidade do "casting" da sua filha não escapa ao realizador, que garante que a decisão foi rápida e não premeditada: "Sinceramente, tento não analisar as minhas próprias intenções".

“Mas a questão é que, quando se cria o poder destrutivo supremo, ele também destruirá aqueles que lhe são próximos e amados. Suponho que esta foi a minha maneira de expressar isso no que, para mim, foram os termos mais fortes possíveis", esclareceu.

"Oppenheimer" chega aos cinemas portugueses esta semana.

TRAILER "OPPENHEIMER".