Vinte anos depois de chamar a atenção do mundo para o problema da exclusão no Brasil e tornar-se instantaneamente um dos maiores filmes da história do cinema do país, "Cidade de Deus" tem direito a uma continuação .

Em jeito de comemoração da estreia, a curta-metragem com 14 minutos chama-se "Buscapé" e mostra a personagem interpretada por Alexandre Rodrigues a regressar à comunidade para cobrir um evento como fotojornalista profissional, mas que vê esses planos serem alterados.

O filme de Fernando Meirelles com Kátia Lund de 2002 acompanhava a vida de várias personagens naquela favela que se tornou um dos lugares mais perigosos do Rio de Janeiro, apresentadas do ponto de vista de um narrador, precisamente Buscapé, o menino pobre amedrontado com a ideia de vir a transformar-se num bandido e com o sonho de se tornar fotógrafo.

A curta com produção executiva de Fernando Meirelles resulta de uma parceria entre a a Vivo e Motorola e pode ser vista gratuitamente online.

"Cidade de Deus"

"Cidade de Deus" mudou o paradigma do cinema brasileiro ao receber quatro nomeações para os Óscares, na cerimónia de 2004: Melhor Realização, Argumento Adaptado, Montagem e Fotografia.

A polémica negativa à volta da exclusão da categoria conhecida na altura por Melhor Filme Estrangeiro levou a Academia a iniciar um processo de reformulação das regras para diversificar a seleção das escolhas.