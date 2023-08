Filmes sobre moda e que relatam a importância do vestir no cinema vão ser exibidos num ciclo, a partir de setembro, no Batalha – Centro de Cinema, no Porto.

Intitulado “Sobre-vestir: Histórias de Cinema e Moda”, o ciclo assenta na ideia de que “o cinema é indissociável das narrativas que a roupa e os figurinos transportam”, refere o Batalha na página oficial.

Entre os filmes a exibir estão “O cozinheiro, o ladrão, a sua mulher e o amante dela”, de Peter Greenaway, com guarda-roupa de Jean Paul Gaultier, e o documentário “Ôrí”, de Raquel Gerber, sobre a historiadora Beatriz Nascimento, “que moldou o pensamento antirracista e feminista do Brasil”.

O ciclo começa a 2 de setembro e vai estender-se até 1 de novembro, com destaque ainda para duas conversas, uma com a ‘designer’ de moda Ana Salazar (19 de setembro) e outra com a escritora Regina Guimarães (22 de outubro).