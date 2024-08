Os filmes portugueses “Ice Merchants”, “Os Demónios do meu Avô” e “Nayola” estão nomeados para a nova edição dos prémios europeus de animação Emile, que regressam após vários anos de ausência.

“Ice Merchants”, de João Gonzalez, está nomeado nas categorias de Melhores fundos e personagens em curta-metragem, Melhor animação em curta-metragem e Melhor dos melhores em curta-metragem.

“Ice Merchants” foi o primeiro filme português a ser nomeado para os Óscares, é sobre perda e laços familiares, e tem como ponto de partida a imagem de uma casa numa montanha, debruçada num precipício.

A partir dessa imagem, o realizador desenvolveu a história de um pai e um filho, que produzem gelo na casa inóspita onde vivem, e de onde saltam todos os dias de paraquedas para o vender na aldeia, no sopé da montanha.

Já as longas-metragens “Os Demónios do meu Avô”, de Nuno Beato, e “Nayola”, de José Miguel Ribeiro, estão nomeadas para todas as categorias do universo das ‘longas’: melhor argumento, melhor banda sonora, melhores fundos e ‘design’ de personagens, melhor animação e melhor das melhores.

"Os Demónios do meu Avô"

"Os Demónios do meu Avô" é a primeira longa-metragem de animação de Nuno Beato, produzida pela Sardinha em Lata, e tem argumento de Possidónio Cachapa e Cristina Pinheiro.

As figuras de barro da ceramista Rosa Ramalho e a paisagem transmontana servem de inspiração para o imaginário do filme, feito em 2D e animação de volumes, cuja história se centra em Rosa, uma mulher que ruma à aldeia do avô para se reencontrar com o passado da família.

“Nayola" é a primeira longa-metragem de animação do realizador português José Miguel Ribeiro, numa coprodução internacional que inclui Portugal, França, Países Baixos e Bélgica.

O filme tem argumento de Virgílio Almeida, a partir de uma peça de teatro de José Eduardo Agualusa e Mia Couto, e a narrativa decorre entre 1995 e 2011, entre o final da guerra civil de Angola e os primeiros anos de paz no país.

A associação que atribui os prémios europeus de animação foi criada em 2017 por várias figuras do setor, tendo organizado duas edições dos galardões, em 2017 e 2018.

No ano passado, a associação foi “renascida” e uma nova edição dos prémios marcada para 23 de setembro deste ano, na Grécia, no âmbito do festival de animação ANIMASYROS.