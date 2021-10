O cineteatro da Chamusca (Santarém) recebe, na próxima segunda-feira, 1 de novembro, o documentário de Tiago Pereira “Meio, Homem, Trabalho”, no âmbito do projeto “A Lezíria a Gostar Dela própria”.

“Trata-se de uma releitura de gravações vídeo com histórias, memórias, cantigas e outros registos, feita por Tiago Pereira, que assim ‘remistura o local’”, afirma uma nota da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT), promotora do projeto.

A apresentação terá música tocada ao vivo por Sílvio Rosado, salienta a nota, que refere ainda outras iniciativas a decorrer nos 11 municípios que integram a CIMLT, no âmbito do projeto “Mosaico”, o qual conta com financiamento de fundos europeus.

A partir de “uma filosofia de programação e um conjunto de princípios e de objetivos”, agentes culturais e artísticos do território da Lezíria foram convidados a apresentar propostas que ajudem a reforçar a identidade da Lezíria, acrescenta.