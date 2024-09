A programação deste último trimestre abre a 10 de outubro com a atuação dos veteranos Green Milk From The Planet Orange, banda fundada em Tóquio há 23 anos, que funde o psicadelismo com o punk, adiantou a organização, em comunicado.

Colecionando milhares de quilómetros em digressões pelos Estados Unidos da América, os japoneses atuam no Plátano Koberto, na freguesia de Roriz.

Já a 22 de novembro, o compositor canadiano Eric Chenaux, que editou “Delights Of My Life” no início de 2024, atuará a solo no Theatro Gil Vicente.

A fechar o ano, a 13 de dezembro, este ciclo de concertos itinerante estreia um novo espaço – o café Al Cinoche – que receberá os galegos Leira Papaia que apresentam uma mistura das cantigas galegas com as canções dos boleros e estilos tropicais, explicou a organização.

Para além dos nomes internacionais, o triciclo apresenta dois dos mais recentes projetos nascidos pela mão de músicos de Barcelos - Manito Massala e Criatura-dança.

Manito Massala, banda rock que mistura vários géneros, estreiam-se na cidade natal com um concerto no Paço dos Condes de Barcelos, a 18 de outubro.

A banda foi fundada este ano pelos músicos locais Filipe Miranda, Tiago Rosendo, Leão Amaral e Óscar Sousa.

Já a 7 de dezembro, Criatura-dança sobem ao placo do Theatro Gil Vicente e estreiam-se ao vivo no triciclo depois de editarem o primeiro EP, “Muda”.

No âmbito do programa de serviço educativo do Triciclo, estudantes de Audiovisual Digital do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) vão estar em residência artística com os artistas Tiago Sampaio e Diogo Mendes.

Nesta colaboração, os estudantes vão criar uma remistura visual e uma reinterpretação de “Koyaanisqatsi: Life Out of Balance”, filme clássico de Godfrey Reggio com banda sonora de Philip Glass.

O ciclo de concertos Triciclo é promovido desde 2018 pelo Município de Barcelos, no distrito de Braga, levando música a diversos espaços do concelho.