O crítico Rui Pedro Tendinha apresenta o seu top 3 dos melhores do ano, onde "Mulherzinhas", de Greta Gerwig é o líder. Mas desta vez também o top dos piores do ano, onde cabem "Jiu Jitsu" e "Super-Inteligência". Nas escolhas caseiras,o crítico do DN e da SIC Radical celebra "A Viagem à Grécia", de Michael Winterbottom no MEO Videoclube.