Apesar de se descrever como "muito feminista", Helen Mirren acha que James Bond deve continuar a ser interpretado por um homem.

A lendária atriz e vencedora do Óscar disse à revista Saga (via BBC) que "não se pode ter uma mulher. Simplesmente não funciona. James Bond tem que ser James Bond, senão torna-se outra coisa".

A entrevista foi dada para promover o novo filme "O Clube do Crime das Quintas-Feiras", que chega à Netflix a 28 de agosto, onde Mirren interpreta uma espia reformada.

Ao seu lado no filme e na entrevista, estava Pierce Brosnan, o que tornava o tema inevitável.

O ator irlandês, que fez quatro filmes como o agente 007 com licença para matar entre 1995 e 2002, concordou com a colega e que estava entusiasmado por ver "uma nova exuberância e vida para esta personagem".

Após mais de 60 anos na posse da família Broccoli, a Amazon MGM adquiriu o controlo criativo da saga em fevereiro e avança rapidamente para colocar em produção o 26.º filme da saga, uma das mais lucrativas de Hollywood.

O cineasta Denis Villeneuve ("Dune") foi o escolhido para para trazer o mais famoso espião britânico da ficção de volta ao grande ecrã após uma longa ausência. Steven Knight, criador da série "Peaky Blinders", escreverá o novo argumento.

O último filme foi "007 - Sem Tempo para Morrer", lançado em 2021, a despedida de Daniel Craig. Apesar da especulação frenética entre os fãs, não houve nenhum anúncio sobre o seu sucessor.

Entre os nomes mencionados estão Aaron Taylor-Johnson, Tom Holland, Harris Dickinson, Jacob Elordi e Ben-Adir, mas a Amazon MGM recusa-se a revelar o segredo mais bem guardado da saga.

Atualmente não existem datas de produção e estreia do 26.º filme, também sem título.

VEJA O TRAILER LEGENDADO DE "O CLUBE DO CRIME DAS QUINTAS-FEIRAS".

