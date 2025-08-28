Shawn Mendes atuou esta quinta-feira, dia 28 de agosto, no MEO Arena, em Lisboa.
Durante a segunda parte do concerto desta quinta-feira, dia 28 de agosto, Shawn Mendes usou uma camisola da Seleção Nacional de Futebol com o número 21 e o nome de Diogo Jota, ex-futebolista português que morreu em julho num acidente de viação.
O gesto foi recebido com entusiasmo pelos fãs, muitos dos quais partilharam o momento nas redes sociais.
O espetáculo no MEO Arena, integrado na digressão mundial do cantor, encheu a sala lisboeta e contou com um alinhamento recheado de sucessos.
Veja o vídeo:
