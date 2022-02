A comédia “Toubab”, filme de estreia do realizador alemão Florian Dietrich, foi o vencedor do Prémio do Público na 19.ª edição da Kino – Mostra de Cinema de Expressão Alemã, anunciaram hoje os organizadores do evento.

A edição deste ano da Kino decorreu entre 27 de janeiro e 02 de fevereiro, de novo presencialmente no Cinema São Jorge, em Lisboa, depois de no ano passado ter decorrido totalmente ‘online’, face às medidas de confinamento para travar a propagação da covid-19.

Escolhido com uma nota média de 9 em 10 pontos, “Toubab”, de 2020, é a primeira longa-metragem de Florian Dietrich e simultaneamente o seu trabalho de fim de curso da Academia Alemã de Cinema e Televisão de Berlim (DFFB), onde ingressou em 2007 para estudar realização.

Esta comédia, que o jornal Der Spiegel classificou como “bastante descontraída e particularmente cómica” e “sem igual no cinema alemão”, foi apresentada pela primeira vez na Feira de Arte Cinematográfica de Leipzig e passou, pouco depois, a ser exibido em salas de cinema alemãs.

“Toubab” conta a história de Babtou, um homem que, após ser libertado da prisão, arranja novamente problemas com a polícia e, embora tenha nascido na Alemanha, a sua prática reiterada de delitos coloca-o em risco de ser deportado para o Senegal, supostamente o seu “país de origem”.

Babtou – interpretado por Farba Dieng – e Dennis, o melhor amigo de Babtou – interpretado por Julius Nitschkoff - estão dispostos a fazer qualquer coisa um pelo outro, como melhores amigos que são, simulando uma relação de casal, como estratagema para tentarem que Babtou escape à deportação.

Florian Dietrich teve a ideia para o filme após reunir-se com alguns presos num centro de detenção juvenil em Wiesbaden, onde Dietrich desenvolve projetos artísticos e de teatro com a coargumentista Anne Dechow, e ter conhecido jovens adultos prestes a ser deportados para o país dos respetivos pais, sem que eles próprios alguma vez lá tenham estado.

O próprio título do filme refere-se a este mesmo fenómeno: “toubab” é uma palavra que, em diversos países da África Central e Ocidental, designa uma pessoa “branca”. Em caso de deportação para o Senegal, seria precisamente assim que Babtou por lá seria visto.

Em segundo lugar nesta premiação ficou “A Grande Liberdade”, de Sebastian Meise, filme de encerramento da Kino, e o terceiro lugar foi para “Ivie mais Naomi”, de Sarah Blasskiewitz.

O prémio do público da Kino, no valor de 800 euros, foi criado em 2019 e reconhece primeiras e segundas longas-metragens de expressão alemã.

A mostra Kino apresenta anualmente uma seleção de longas-metragens provenientes da Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo, grande parte das quais exibidas em festivais internacionais.

A abertura da mostra deu-se com “O vizinho do lado”, que assinalou a estreia do ator Daniel Bruhl na realização.

A Kino - Mostra de Cinema de Expressão Alemã é uma iniciativa do Instituto Goethe em Portugal.