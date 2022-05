Greg Grunberg destaca-se entre as primeiras confirmações para a 8.ª edição da Comic Con Portugal, o grande evento da cultura pop que regressa entre 8 a 11 de dezembro, novamente no Parque das Nações, em Lisboa, sob o mote o mote "We Can Be Heroes".

O ator, escritor e produtor tem uma grande legião de fãs graças às séries "Alias - a Vingadora" e "Heroes", mas também por ter sido o piloto Snap Wexley na terceira trilogia “Star Wars” e o Comandante Finnegan em “Star Trek Beyond”.

No cinema, destaca-se ainda "Assim Nasce Uma Estrela", com Bradley Cooper e Lady Gaga, e fora dos ecrãs, como a voz da personagem Snap no videojogo “Lego Star Wars: The Skywalker Saga”.

Da BD & Literatura, estarão confirmados vários convidados, como Joe Abercrombie, um escritor britânico de literatura fantástica reconhecido pela sua trilogia "A Primeira Lei", formada por "O Poder da Espada", "Antes da Forca" e "O Duelo dos Reis", que publicou recentemente "A Vingança Serve-se Fria".

Outra presença é o artista Mike Deodato Jr., um dos talentos mais requisitados e que após vários títulos da DC Comics, trabalha atualmente com a Marvel em “Witches”, “New Avengers”, “Amazing Spider-Man”, “Thunderbolts”, “Infinity Wars” e no recente “Berserker Unbound”.

Confirmado está também Paco Roca, considerado um dos maiores ilustradores, cartoonistas e guionistas espanhol, com obras largamente premiadas, como “A Casa”, “O Inverno do Desenhador”, “O Tesouro do Cisne Negro”, “Os Trilhos do Acaso”, “Andanças”, “Confissões de um Homem em Pijama” e "Rugas" (adaptado ao cinema e vencedor de dos prémios Goya, o equivalente no país vizinho aos Óscares).

Na lista está ainda António Jorge Gonçalves, que desenha todas as semanas para o "O Inimigo Público" (atualmente no jornal Expresso) e "Como Fazer Coisas Com Palavras" (Ricardo Araújo Pereira), com históricas publicadas em Portugal, Austrália, Coreia do Sul, Espanha, França e Itália, e que lançou recentemente o livro “Estás tão Crescida”.

Camilla Grebe, autora sueca de vários bestsellers a nível mundial, incluindo “O Gelo sob os Seus Pés”, que será adaptado ao cinema com Daisy Ridley ("Star Wars"), vencedora por duas vezes do prestigiado Glass Key Award para Melhor Policial Nórdico e do prémio Melhor Policial Sueco do Ano para a Academia Sueca de Escritores de Policiais, fecha a lista das primeiras confirmações para a Comic Con Portugal 2022.

Os bilhetes já estão disponíveis no "site" oficial da See Tickets, com várias tipologias: para além dos diários, gerais, "kids" e "kids go free", regressa o bilhete de fim de semana, e serão lançados os Família, Jovem (dos 13 aos 17 anos) e do novo conceito Duo.

Outra novidade é a chegada do Epopculture Market, um "Marketplace" de produtos da cultura Pop de Portugal: os fãs da cultura Pop passam a ter acesso a um espaço totalmente dedicado e especializado em produtos das principais marcas e licenciados, de universos como Disney, "Star Wars", Marvel, DC, "Harry Potter", "Stranger Things", entre outras, além da Loja Oficial da Comic Con Portugal.