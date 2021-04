Em contagem decrescente para os Óscares, o SAPO Mag desafiou três nomes ligados ao cinema para fazer uma antevisão em direto da cerimónia dos Prémios da Academia.

O crítico de cinema Rui Pedro Tendinha (Cinetendinha), a jornalista e apresentadora da TVI Maria João Rosa, e o jornalista de cinema e diretor de programação do canal Cinemundo Luís Salvado, estarão em direto no SAPO esta quinta-feira, numa conversa moderada pela jornalista Inês Gens Mendes, e farão as previsões sobre o que poderá acontecer na cerimónia deste domingo.

A emissão especial em direto "A Caminho dos Óscares" será transmitida no Facebook do SAPO, na Homepage do SAPO e no SAPO Mag. Quem poderão ser os grandes vencedores, quem vai sair de mãos a abanar, o que poderemos esperar da cerimónia num ano tão atípico e que temas quentes vão marcar a cerimónia da madrugada de domingo para segunda-feira serão alguns dos tópicos no centro da conversa.

Para o dia 25 de abril o SAPO preparou uma cobertura especial dos Óscares, que começará logo na manhã de domingo com uma série de conteúdos de antevisão e prosseguirá pela madrugada dentro (de domingo para segunda-feira) com acompanhamento ao minuto, atualização de todos os vencedores e análise dos principais acontecimentos, da passadeira vermelha até à cerimónia. Tudo isto, numa área especial dedicada ao tema no SAPO Mag e em www.sapo.pt.

Paralelamente a este acompanhamento, o SAPO promoverá na sua página de Instagram, a partir das 22h00, uma emissão em direto conduzida pelo crítico de cinema Rui Pedro Tendinha (Cinetendinha) e pela atriz Sílvia Rizzo, por onde passarão uma série de figuras do showbiz para comentários durante a noite dos Óscares. Serão conversas divertidas, ligeiramente caóticas, totalmente cinéfilas, mas sempre com um humor orgânico.

A lista de convidados conta com os atores Joaquim de Almeida, Victoria Guerra, Lúcia Moniz, Sónia Balacó, Pedro Hossi, Manuel Marques, Lourenço Almeida, Filipe Vargas, Marta Gil e Francisco Froes. Estarão também presentes a realizadora Ana Rocha de Sousa, o mágico Helder Guimarães (a partir de Los Angeles), os apresentadores Fernando Alvim, Maria João Rosa e Sara Ribeiro, o mentalista João Blummel e o diretor de Informação do SAPO Mário Carneiro.

Fique acordado connosco e siga tudo no SAPO Mag, na Homepage do SAPO e no Instagram do SAPO.

Saiba mais sobre os Óscares no especial do SAPO Mag.