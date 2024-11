O projeto foi anunciado em fevereiro de 2023: após uma trilogia de sucesso na animação, a saga "Como Treinares o Teu Dragão" ia fazer uma surpreendente transição para imagem real.

Com Dean DeBlois, responsável pela trilogia, a regressar como realizador e argumentista, o resultado já pode ser visto no primeiro trailer divulgado pela Universal Studios, apresentando Mason Thames e Nico Parker como as versões em 'carne e osso' das populares personagens Hiccup e Toothless que os fãs conhecem no grande ecrã desde o primeiro filme em 2010.

Mas não só: Gerard Butler interpreta Stoick, o pai de Hiccup, repetindo a participação que fez na trilogia.

A história é a mesma do primeiro filme de animação: Hiccup é um jovem Viking em treino a quem é confiada a missão de matar um dragão, mas em vez de encaixar nessa tradição heroica do seu povo, acava por se tornar amigo do adorável Toothless.

A estreia nos cinemas portugueses está marcada para 12 de junho de 2025.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.