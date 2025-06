"Como Treinares o Teu Dragão", uma nova versão em imagem real do popular filme de animação de 2010, chegou ao topo das bilheteiras norte-americanas e superou as previsões, arrecadando 83,7 milhões de dólares no fim de semana (72,28 milhões de euros), segundo estimativas da indústria no domingo.

O filme para toda a família da Universal Pictures e da DreamWorks Animation conta a história da amizade entre um viking chamado Hiccup (Mason Thames) e um dragão chamado Toothless.

"Esta é uma excelente estreia para uma nova versão em imagem real de uma animação, e é principalmente voa para o quarto capítulo de uma saga como esta", disse David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

"Lilo & Stitch", da Disney, outra nova versão em imagem real de uma animação, manteve a sua excelente trajetória de verão, com 15,5 milhões de dólares nos EUA e Canadá (13,38 milhões de euros), informou a Exhibitor Relations.

Até agora, o filme sobre a reapariga havaiana Lilo (Maia Kealoha) e o seu amigo extraterrestre azul Stitch (Chris Sanders) arrecadou quase 860 milhões de dólares em todo o mundo (742,62 milhões de euros).

Estreando em terceiro lugar e também superando as previsões está "O Match Perfeito", da A24, uma sofisticada comédia romântica protagonizada por Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans, com 12 milhões de dólares (10,36 milhões de euros).

"É uma história adulta que chegou na altura certa para ser uma contraprogramação de verão", destacou Gross.

"Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final", o mais recente, e ostensivamente promovido como o último capítulo da saga de suspense e espionagem de enorme sucesso de Tom Cruise, baseada numa série de TV dos anos 1960, manteve-se em quarto lugar, com mais 10,3 milhões de dólares (8,89 milhões de euros).

O filme da Paramount Pictures já chegou à marca de 500 milhões de dólares em todo o mundo (431,75 milhões de euros).

Em quinto lugar ficou "Do Universo de John Wick: Ballerina", da Lionsgate, o 'spin-off' da saga protagonizado por Ana de Armas como uma dançarina que se torna assassina profissional e onde Keanu Reeves faz uma breve aparição como o assassino Wick. O filme arrecadou 9,4 milhões de dólares (8,12 milhões de euros) e passou os 91,5 em todo o mundo (79 milhões de euros).