A Câmara de Ílhavo divulgou hoje (21) os vencedores da edição 2020 do concurso “Novas Vistas Lumière”, que integra o Mar Film Festival.

Pedro Lima, com a curta “Amor à Beira Mar”, foi o premiado na categoria +19 anos ficção, enquanto “Rasteira”, de Tiago Cerveira, foi a curta preferida na categoria +19 anos documentário.

Na categoria 16-18 anos, venceram Gabriel Pinho e Luís Almeida com a curta “Bring it Back” e Rosa Ramos ganhou na categoria 12-15 anos, com “Inspiração”.

São atribuídos prémios pecuniários em todas as categorias, sendo de 500 euros para cada uma das categorias +19 anos (documentário e ficção), de 250 euros para a categoria 16-18 anos, e 150 euros para a categoria 12-15 anos.

O concurso Novas Vistas Lumière, com coordenação científica de Jorge Seabra, é uma competição de curtíssimas metragens do Mar Film Festival, inspirada nos filmes dos irmãos Lumiére, realizados no início da arte cinematográfica.

Mantendo as características das Vistas Lumière, são admitidas a concurso todas as obras com duração até dois minutos, de um só plano, a preto e branco, sem som, sem movimentos de câmara físicos ou óticos, ficcionais, documentais, ou com ambos os registos, produzidas no ano anterior ou no ano em que se realiza o Mar Film Festival.

“Trata-se de um desafio criativo porque não permite que os concorrentes utilizem algumas das possibilidades tecnológicas dos meios atuais, levando-os a concentrar-se apenas na componente narrativa que a imagem em movimento contém”, explica uma nota informativa da organização.