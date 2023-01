Nicolas Cage não para de surpreender.

Por muito dinheiro que pudesse estar em causa, o ator revelou uma razão muito "geek" para rejeitar projetos "Star Wars": é um "Trekkie" assumido.

A resposta não podia ser mais clara depois de Pedro Pascal ter dito que estava a tentar convencer Cage para a sua saga "The Mandalorian" depois de os dois terem trabalhado com resultados tão bons no filme "O Peso Insuportável de um Enorme Talento".

"Não é a resposta. E nem sequer fico triste. Sou um Trekkie. Estou em 'Star Trek'... estou na Enterprise. É por aí que ando", disse o ator ao jornalista Kevin Polowy, do Yahoo Entertainment!, num exerto de uma entrevista partilhado no Twitter.

E continuou: "Cresci a ver o [William] Shatner [como o Capitão Kirk]. Acho que o [Chris] Pine foi fantástico [como Kirk] nos filmes. Acho que os filmes são espantosos. Gosto das mensagens políticas e sociais. Para mim, o que realmente é a ficção científica e por que é um género tão importante é que se pode dizer o que se quiser, como se quiser. Coloca-se num planeta diferente, num tempo diferente no futuro, e sem as pessoas saltarem-te em cima. Pode-se verdadeiramente exprimir o que está a pensar, como [o escritor George] Orwell ou quem quer que seja no formato de ficção científica. E penso que 'Star Trek' realmente abraçou isso".

Portanto, Pedro Pascal não terá sucesso nos seus esforços de recrutamento, achando que o colega daria um "ótimo Mandalorian".

"Não estou na família 'Star Wars'. Estou na família 'Star Trek'", rematou Cage.

A ENTREVISTA.