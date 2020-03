Com 3.858 casos confirmados e 148 vítimas do coronavírus, a Itália é, atualmente, o terceiro país do mundo com maior número de infeções e o segundo em termos de mortes.

Para controlar a epidemia, o governo italiano determinou na quinta-feira (5) medidas extraordinárias para evitar que o vírus se propague e o sistema de saúde entre em colapso.

Entre elas estão o fecho de escolas e universidades, algo que nunca aconteceu, nem sequer durante a Segunda Guerra Mundial, apesar dos bombardeamentos dos Aliados.

Também todas as competições desportivas devem ser disputadas à porta fechada até 3 de abril. Outros eventos culturais foram suspensos ou cancelados.

O primeiro-ministro Giuseppe Conte incentivou todos os italianos a limitar os contactos sociais, manter distância de um metro das pessoas, lavar as mãos com frequência, espirrar no cotovelo e evitar abraços e beijos.

As salas de cinema nas zonas mais afetadas já estão fechadas e agora as restantes tentam evitar o mesmo desfecho por causa das novas medidas.