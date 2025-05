Os Oasis vão reunir-se novamente no palco pela primeira vez em 16 anos, mas o ambiente nos bastidores está a levantar preocupações entre fãs e promotores.

Na semana passada, diversas fontes avançaram que estavam a ser "tomadas medidas" para garantir que os irmãos não se encontrassem nos bastidores dos concertos. "A equipa da banda tomou medidas para evitar conflitos entre Liam e Noel Gallagher nos bastidores durante os concertos", cita o Deadline.

Segundo o The Sun, Liam e Noel Gallagher terão listas VIP distintas "para amigos e fãs famosos", e os convidados só terão acesso ao camarim e after-party do irmão através de quem adquiriram o bilhete. A publicação acrescenta que os dois irão manter-se afastados, organizando eventos completamente separados após cada concerto.

No sábado, 3 de maio, Liam Gallagher reagiu às notícias no X (antigo Twitter): "After parties são para idiotas (...) Vou-me embora logo após os concertos para dormir e manter a minha beleza — este nível de sex appeal não acontece se ficar acordado a falar merdas com palhaços", escreveu.