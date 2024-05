Pode um pequeno estúdio de cinema fundado há sete anos ganhar o prémio principal do Festival de Cinema de Cannes pela quinta vez consecutiva?

A Neon, uma empresa de cinema independente com sede em Nova Iorque, foi apelidada de "o sussurro da Palma de Ouro" graças a um histórico que deixa os produtores de cinema mais poderosos do mundo verdes de inveja.

Filmes como "Parasitas", "Titane", "Triângulo da Tristeza" e "Anatomia de uma Queda" foram lançados nos cinemas dos EUA pela Neon graças a negócios fechados antes de ganharem o prémio de Cannes.

A empresa compra – e, mais recentemente, produz – filmes que depois distribui nas salas de cinema, além de realizar campanhas de marketing e prémios para os filmes.

Quando o vencedor de melhor filme do festival deste ano for revelado no sábado, a Neon terá novamente dois favoritos – dando-lhe uma forte esperança de conseguir cinco em cinco.

Semanas antes do início de Cannes, a Neon adquiriu "Anora", uma história crua e muitas vezes hilariante sobre uma dançarina erótica de Nova Iorque que acerta em cheio com com um jovem cliente rico, enfurecendo os seus pais, oligarcas russos.

Possui as melhores críticas do festival até agora.

E na semana passada, poucos dias após o seu realizador ter fugido secretamente do Irão, "The Seed of the Sacred Fig" [“A Semente do Figo Sagrado”, em tradução literal] foi discretamente adquirido por Neon.

Este filme – sobre as dificuldades de um juiz durante a agitação política em Teerão – terá a sua estreia mundial na sexta-feira e as expectativas são elevadíssimas.

A dramática viagem do multipremiado realizador Mohammad Rasoulof a Cannes, fugindo de uma pena de prisão iraniana por "conluio contra a segurança nacional", será certamente difícil para o júri ignorar.

Weinstein, Chan

Tom Quinn, o fundador da Neon, passou décadas a trabalhar em filmes independentes com produtores como Harvey Weinstein, antes de decidir avançar por conta própria.

Em 2016, fechou um acordo com a chinesa Sparkle Roll Media, liderada pela lenda do cinema Jackie Chan.

O seu primeiro filme foi “Colossal”, uma ficção científica excêntrica protagonizada por Anne Hathaway.

A Neon foi lançada oficialmente no ano a seguir. O sucesso de crítica surgiu logo com a comédia "Eu, Tonya", que valeu um Óscar de Melhor Atriz Secundário a Allison Janney.

Após a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA, os investidores chineses partiram rapidamente, sendo substituídos pelo multimilionário texano Dan Friedkin.

Mas a compra de filmes permaneceu nas mãos de Quinn, que trabalhou durante anos e em vários filmes com o realizador sul-coreano Bong Joon-ho.

“Não importava o que ele faria a seguir – seria um filme Neon”, disse Quinn recentemente numa entrevista.

“Íamos arriscar tudo e pré-comprá-lo”, disse ao podcast “The Town”.

Este filme acabou por ser “Parasitas”, o drama impressionante e cheio de géneros sobre uma família pobre a infiltrar-se na casa de uma família rica, que se tornou uma sensação.

Não só ganhou a Palma de Ouro em 2019, mas também tornou-se o primeiro filme em língua não inglesa a ganhar o prémio de Melhor Filme nos Óscares.

Brilho

Desde então, Cannes provou ser um campo de caça feliz para a Neon, que cresceu para cerca de 55 funcionários.

A Neon comprou o 'body horror' “Titane” quase dois anos antes de ganhar a Palma de Ouro de 2021.

E a empresa venceu guerras de leilões para "Triângulo da Tristeza" e "Anatomia de uma Queda" imediatamente após a estreia em Cannes, mas antes da divulgação dos prémios.

Nomeado em homenagem a um gás efémero que brilha quando capturado dentro de um tubo de vidro, a empresa espera capturar novamente um raio numa garrafa este sábado com o anúncio dos eleitos pelo júri presidido por Greta Gerwig, a realizadora de "Barbie".