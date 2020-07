O estúdio também anunciou que a sequela de "Sonic" para 8 de abril de 2022.

Um Lugar Silencioso 2

"Acreditamos sinceramente que não há experiência como ver filmes nos cinemas", refere o comunicado do estúdio, que destaca que não haverá lançamentos em streaming ao "enfatizar que estamos confiantes de que, quando chegar a altura, o público em todo o mundo apreciará novamente a alegria singular de ver os filmes da Paramount no grande ecrã".

As decisões foram anunciadas na mesma semana em que foram retirados os dois grandes "blockbusters" ainda no mapa dos lançamentos deste verão e em que se apostava para o relançamento dos cinemas ou, no caso dos EUA, a sua reabertura.

Algumas horas antes da Paramount, a Disney deixou sem data a versão em imagem real de "Mulan", que tinha adiado de março para agosto, e alterou as datas de outros lançamentos.

Na segunda-feira a Warner Bros. também retirou do calendário o muito aguardado "Tenet", um thriller de ação do realizador Christopher Nolan, mas assegurou que será lançado nos cinemas ainda em 2020.