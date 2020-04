O ator luso-brasileiro Ruy Ennes está internado em Nova Iorque desde domingo em estado grave devido à COVID-19, confirmou a sua assessora ao SAPO Mag.

Natural do Rio de Janeiro, onde nasceu em 1985, e filho de pai português, o ator reside em Nova Iorque há muitos anos.

Teve pequenas participações em várias séries e alguns filmes, incluindo "A Guerra dos Tronos e "Era Uma Vez em... Hollywood", de Quentin Tarantino, assim como em peças de teatro e publicidade. Foi ainda um dos protagonistas da curta-metragem "Almost", do cineasta indiano Rohum Shavis, que esteve a concurso no Festival de Cannes em 2016.

Ruy Ennes foi escolhido para entrar em "News of The World", um dos projetos atualmente suspensos por tempo indeterminado por causa da pandemia. O filme seria a nova parceria de Tom Hanks com o realizador Paul Greengrass, que trabalharam juntos em "Capitão Phillips".