O lendário diretor de fotografia Allen Daviau faleceu na quarta-feira (15) aos 77 anos, vítima da COVID-19.

Trata-se de uma grande perda para Hollywood provocada pela pandemia, como se constata pelos filmes das suas cinco nomeações para os Óscares: "E.T. - O Extra-Terrestre" (1982), "A Cor Púrpura" (1985), "Império do Sol" (1987), todos de Steven Spielberg, e "Avalon" (1990) e "Bugsy" (1991), ambos de Barry Levinson.

Spielberg a dar indicações a Allen Daviau na rodagem de 'E.T. - O Extra-Terrestre'

O Império do Sol

Foi ainda o responsável pelas imagens da sequência no deserto de Gobi que aparece na edição especial de "Encontros Imediatos do 3º Grau" (1977), mas a ligação a Spielberg que se destaca na carreira deste natural de Nova Orleães começou antes, com o primeiro filme do realizador, a curta-metragem de 26 minutos "Amblin".

"Em 1968, Allen e eu começámos as nossas carreiras lado a lado com a curta-metragem 'Amblim'. Allen foi um artista maravilhoso, mas o seu entusiasmo e humanismo foram tão poderosos quanto as suas lentes. Era um talento singular e um belíssimo ser humano", descreveu o cineasta em comunicado.

A publicação especializada Variety cita a declaração de Allen Daviau em 1983 à revista American Cinematographer sobre qual era a sua cena preferida de "E.T.": "Teria de ser aquela em que o jovem [Henry Thomas] diz: 'Vou ficar com ele'. A miudinha [Drew Barrymore] avança, há luz nos olhos de ET, nenhum detalhe no rosto e a luz é amarela, o efeito é muito semelhante ao de uma pintura de Maxfield Parrish."

Na carreira de Allen Daviau destacam-se ainda títulos como "O Jogo do Falcão (1985, John Schlesinger), "Bigfoot e Seus Amigos" (1987, William Dear), "Em Defesa da Vida" (1991, ALbert Brooks), "Sem Medo de Viver" (1993, Peter Weir) e "Congo" (1995, Frank Marshall).

Para a história não fica o seu último trabalho para o grande ecrã: "Van Helsing", em 2004.