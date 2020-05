Com as celebridades radiantes a posar para as lentes das câmaras, as passadeiras vermelhas são uma grande base de divulgação dos filmes mais caros de Hollywood.

No entanto, todos os assistentes, repórteres, seguranças e fãs, antes alinhados lado a lado, são um pesadelo para as normas de distanciamento social recomendadas para conter a pandemia de COVID-19.

Enquanto a Califórnia começa a suavizar as medidas de confinamento impostas há dois meses, especialistas em marketing do mundo do cinema estudam uma forma de voltar a utilizar as passadeiras vermelhas sem aumentar o risco de propagação do vírus.